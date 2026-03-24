Siero reforzará la seguridad con cámaras de tráfico en accesos clave al municipio ante la oleada de robos

Reunión del alcalde de Siero, Ángel García, y miembros del gobierno local con Guardia Civil - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero y la Guardia Civil de Asturias colaborarán para instalar cámaras de control de tráfico en cuatro puntos de acceso y salida del concejo como método disuasorio ante los robos que se han venido produciendo en diversas zonas rurales del municipio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa, los puntos en los que se instalarán estas cámaras son las rotondas que conectan la autovía A-64 y la AS-17 con las parroquias de San Miguel de La Barreda, Bobes, La Carrera y Pola de Siero.

El alcalde de Siero, Ángel García, se ha reunido junto a la concejala de Movilidad, Patricia Antuña; el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz; y la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes; con el capitán de la Guardia Civil de Langreo, Juan José Camporro; el cabo primero del puesto de la Guardia Civil de Pola de Siero, Víctor Fernández; y el jefe del puesto de la Guardia Civil de Noreña, Gonzalo Lorenzo.

Al término del encuentro, el alcalde ha explicado que a la Guardia Civil le "ha parecido bien" el sistema propuesto por el Ayuntamiento y los puntos de instalación de las cámaras. "Seguro que puede ser de gran utilidad para hacer mejor el trabajo que ellos tienen que hacer en el día a día", ha asegurado García.

El regidor ha explicado que los robos que se han producido los suelen perpetrar bandas itinerantes que utilizan las vías de autopista, en este caso la A-64 y la A-17, para entrar y salir. "El hecho de que se esté bien comunicado a veces tiene este tipo de perjuicios, que son zonas en las que pueden acceder con facilidad y escapar", ha razonado García.