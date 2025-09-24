Siero retoma el programa Eurosiero, un servicio de asesoramiento juvenil sobre movilidad y empleo en Europa

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, ha anunciado este miércoles la reactivación del programa Eurosiero, un servicio de información y asesoramiento sobre programas europeos dirigido a la juventud del concejo.

La iniciativa ofrece atención personalizada, por correo electrónico o por teléfono, para resolver dudas sobre los diferentes programas que la Unión Europea pone a disposición de la población juvenil en ámbitos como empleo, emprendimiento, educación, formación, voluntariado y tiempo libre, según ha detallado el propio Ayuntamiento.

La oficina está atendida por personal cualificado de la asociación cultural Youropia, que desde 2009 presta servicios similares en distintos puntos de Asturias, y retomará su funcionamiento a lo largo de 2025.

La atención se ofrecerá en horario de 17.00 a 19.30 horas en el Centro Polivalente Integrado de Lugones (6 y 20 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 15 de diciembre) y en la Casa de Cultura de Pola de Siero (2, 16 y 30 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 11 de diciembre).