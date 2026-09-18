Siero la segunda fase del saneamiento de Ferrera con una inversión de 1,3 millones

Siero inicia la segunda fase del saneamiento de Ferrera con una inversión de 1,3 millones - SIERO

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de la segunda fase del saneamiento de Ferrera, en la parroquia de La Carrera, con un presupuesto de 1.319.423 euros y un plazo de ejecución de siete meses. La actuación permitirá dar servicio a 73 viviendas y 219 vecinos y vecinas.

Los trabajos contemplan la construcción de más de 4,5 kilómetros de nuevos colectores y 166 pozos de registro para completar el saneamiento del núcleo y conectar la nueva red con la infraestructura ejecutada en la primera fase. Además, se ampliará la red municipal de abastecimiento de agua con nuevas conducciones. La red quedará preparada para atender el futuro desarrollo de la zona y posteriores ampliaciones.

Esta segunda fase da continuidad a las obras de saneamiento de Ferrera y Otero finalizadas en julio de 2023, que supusieron una inversión de 998.816 euros y permitieron dar servicio a unas 60 viviendas y 120 vecinos. El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', señaló que el objetivo es continuar con nuevas fases hasta completar el saneamiento de toda la zona, con una inversión global prevista de alrededor de cinco millones de euros.