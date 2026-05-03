Siero.- El Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá el viernes un concierto sobre bandas sonoras de cine

Aurora Cienfuegos y Carlos González - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local de Siero, Aurora Cienfuegos, y el presidente de la Asociación Sierense de Amigos de la Música (ASAM) y de la Banda de Música de Siero, Carlos González, han presentado un concierto que tendrá lugar el viernes en Pola de Siero sobre bandas sonoras de cine.

El espectáculo munsical se titula 'Encuentro de bandas sonoras. Cuando dos bandas suenan de cine...", según ha informado el Ayuntamiento de Siero.

Estará protagonizado por la Banda de Música de Siero y la Joven Banda Sinfónica de Gijón. Tendrá lugar el viernes 8 de mayo, a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio de la localidad. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

Este concierto propone un recorrido por algunas de las más célebres bandas sonoras del cine, interpretadas por dos bandas de música asturianas.