Siete colegios de Oviedo abrirán en las vacaciones de Navidad para facilitar la conciliación familiar

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto la inscripción para el programa Concilia Oviedo, destinado a facilitar la conciliación familiar durante el periodo no lectivo de las vacaciones navideñas. El plazo para inscribirse en uno de los siete colegios que se habilitarán finaliza el 29 de noviembre.

La iniciativa mantiene este año siete centros educativos con un total de 470 plazas, incluyendo 30 destinadas a alumnado con necesidades educativas especiales en el colegio Veneranda Manzano. Los centros participantes son el CP La Ería, Lorenzo Novo Mier (El Milán), Fozaneldi, Poeta Ángel González (La Corredoria), Parque Infantil, Veneranda Manzano y José Luis Capitán (Colloto).

El programa ofrece servicio de desayuno, atención temprana, comedor y actividades lúdico-recreativas y educativas, dirigidas a niños de 3 a 12 años, según la etapa educativa, y a jóvenes con necesidades educativas especiales de 3 a 21 años, en el campus específico del Veneranda Manzano. El programa se desarrollará del 22 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero.

La inscripción se realizará exclusivamente en un único centro a través de la web del programa https://oviedo.i2a.es/ConciliaOviedo/ , y las plazas se asignarán por orden riguroso de inscripción hasta completar el cupo. La actividad es gestionada por la empresa Educación Deportiva del Principado, adjudicataria del contrato de servicios de conciliación en periodos lectivos y no lectivos.