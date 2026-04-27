Siete nuevas escuelinas se sumarán en las próximas semanas a la red autonómica

Reunión mesa de seguimiento 0 a 3. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias abrirá en las próximas semanas otras siete escuelinas de la red pública, autonómica y gratuita, según informó este lunes la consejera Eva Ledo a la mesa de diálogo de 0 a 3 años.

Según destacan desde la consejería, en esta reunión, la duodécima ya, se ha repasado también el borrador del reglamento de organización y funcionamiento, tras haber recibido las aportaciones de las organizaciones sindicales.

De las escuelas de primer ciclo de Infantil que se inaugurarán a partir de mayo, tres las han construido los ayuntamientos con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y forman parte de la fase 1 del proyecto: Les xanines, de Caravia; La piedriquina, de Las Regueras, y El reblincu, de Quirós.

Otra apertura correspondiente a la primera fase, pero construida directamente por el Principado, será El Escondelerite, en el Colegio Público Llerón Clarín, de Mieres, que comenzará parcialmente con una de las tres unidades previstas.

Completan este lote de aperturas las escuelinas La cerezal, de Salinas (Castrillón); Cucurrabucu, en el C.P. Teodoro Cuesta de Mieres, y La foquina, en el C.P. Marcos del Torniello, de Avilés, todas ellas pertenecientes a la fase 2 y construidas por el Ejecutivo autonómico.

BORRADOR DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Por otro lado, la mesa de diálogo de 0 a 3 años repasó el borrador del reglamento de organización y funcionamiento, tras recibir las sugerencias de los sindicatos, y se ha centrado en dos aspectos fundamentales: las jornadas no lectivas y las direcciones.

Así La Administración autonómica ha planteado que las educadoras puedan realizar determinadas tareas no presenciales en sus días no lectivos, pero siempre que esté garantizada la calidad en la prestación del servicio. Para ello, ha solicitado a los sindicatos que envíen hasta este jueves una propuesta con los criterios que, a su modo de ver, deben definir los días de libre disposición (los denominados moscosos), pero condicionada, igualmente, a que no influya en la calidad de esta red educativa.

Respecto a las direcciones de las escuelinas, las plazas se cubrirán con docentes a través del procedimiento establecido en la Ley educativa vigente, así como en el decreto 76/2007 que regula la participación de los órganos de gobierno. El Principado considera que este proceso es el único posible para garantizar la autonomía de gestión.

El Gobierno de Asturias consolidará el complemento de dirección a aquellas educadoras que hayan venido ejerciendo las funciones de dirección, en cumplimiento de la Ley Autonómica de las Escuelas Infantiles, aprobada en noviembre de 2024.