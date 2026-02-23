Sigue la huelga de estibadores en el Puerto Avilés: afrontan la segunda semana sin acuerdo

Protestas de estibadores en el Puerto de Avilés. - CONSEJO INTERNACIONAL DE ESTIBADORES

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los estibadores del Puerto de Avilés continúan este lunes con la huelga que mantienen desde la semana pasada, al considerar que, tras una semana de paros parciales y concentraciones, el conflicto "continúa sin avances en la negociación" debido al "bloqueo empresarial".

En una nota de prensa, los estibadores han cuestionado la ddecisión de las empresas de seguir adelante con el proceso de liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE) "sin garantizar el mantenimiento del empleo ni la estabilidad laboral del conjunto de la plantilla". Según defienden, "esta decisión no responde a causas económicas ni productivas, y supone una amenaza directa para decenas de empleos y para la estabilidad operativa del puerto".

La huelga está provocando que varios buques permanezcan amarrados, con la actividad "seriamente condicionada", lo que demuestra, a su juicio, que "el conflicto no es artificial ni simbólico, sino el resultado de una gestión empresarial que pone en riesgo el normal funcionamiento de una infraestructura estratégica para Asturias".

Los estibadores advierten de que las propuestas planteadas hasta ahora por las empresas, basadas en subrogaciones individuales y dispersión de la plantilla, no garantizan empleo real ni continuidad del trabajo, especialmente en un puerto con cargas irregulares, y abren la puerta a una mayor precarización.

Entre sus principales reivindicaciones, el colectivo resalta la paralización "inmediata" del proceso de disolución del CPE; la apertura de una "negociación real" que garantice el mantenimiento del empleo y los derechos laborales; la reducción de la precariedad mediante la integración de trabajadores eventuales; y el fin del intrusismo y el cumplimiento "estricto" de la normativa del sector.

El Consejo Internacional de Estibadores ha mostrado el apoyo de la organización a las protestas de los trabajadores de Avilés como "un referente en la defensa del trabajo portuario digno en Europa, frente a procesos de desregulación que se repiten en distintos países". "Loo que ocurre en Avilés es un precedente clave para el futuro del sector", han asegurado.