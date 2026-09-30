Siloé - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de pop-rock Siloé actuará en Avilés el 15 de mayo de 2027. La formación vallisoletana hará parada en la ciudad dentro de su 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', su gira con fechas tanto en el territorio nacional como internacional.

De hecho, la banda llegará a Avilés tras actuar en 2026 en ciudades europeas como Londres, Ámsterdam, París o Berlín, así como en urbes latinoamericanas como Ciudad de México.

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena vuelve a confirmarse como el escenario ideal para acoger un espectáculo completamente renovado y concebido para grandes recintos, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

Existen dos fechas clave para comprar las entradas del concierto de Siloé el 15 de mayo de 2027 en Avilés. El 5 de octubre se abrirá la preventa para aquellas personas que previamente se hayan registrado. Por su parte, el 7 de octubre se abrirá la venta de entradas al público general.