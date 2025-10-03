El Simpa destaca el "éxito masivo" de la huelga de médicos en Asturias y advierte: "Esto es solo el principio"

Concentración convocada por el Simpa por la reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos por la reforma del Estatuto Marco "está teniendo un éxito masivo" tanto en Asturias como en el resto del país, según ha destacado este viernes el secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa), José Antonio Vidal. "Estamos aquí por la dignidad de la profesión y esto es solo el principio" ha subrayado.

Lo ha hecho durante la concentración convocada por el propio sindicato frente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ha destacado que los médicos han sufrido "históricamente un chantaje" basado en su vocación, que les ha llevado a "soportar condiciones laborales precarias".

"Durante muchísimo años nos han dicho que como la profesión nos gusta tenemos que aguantar carros y carretas. Esto se acabó", ha sentenciado Vidal. El representante sindical ha criticado las jornadas laborales extenuantes que deben realizar los médicos, con guardias de hasta 24 horas continuas y semanales superiores a 48 horas.

"Nosotros tenemos que hacer, por definición, jornadas de más de 12 horas, cuando se intenta para los demás poner 37 horas y media, no tiene mucho sentido", ha señalado.

Vidal ha recordado que su lucha no solo busca reivindicar los derechos de los profesionales, sino también garantizar "la dignidad de los pacientes" mediante un sistema sanitario con médicos satisfechos y no "quemados, agotados y hastiados del sistema".

Además de las mejoras laborales y salariales, el Simpa ha convocado esta huelga nacional para exigir la eliminación de la brecha por exclusividad. "A igual trabajo, igual salario", ha sido su principal reivindicación, defendiendo la compatibilidad laboral de los profesionales que trabajan de manera simultánea en el sistema público y en el privado.

QUEJAS SANITARIAS EN TODAS LAS CCAA

Según ha explicado Vidal, todas las comunidades autónomas "se han buscado la vida para sobreexplotar e infraremunerar a sus médicos, de una manera o de otra, aumentando las guardias, bajando los precios de las jornadas...".

"En general, en España nadie está completamente satisfecho, porque aunque algunas comunidades tienen cosas buenas y otras malas, ninguna ha evolucionado hacia el modelo óptimo que necesitamos", ha añadido.

La concentración se ha enmarcado en la huelga nacional liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz (SMA) para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión.