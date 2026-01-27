Simulacro antiterrorista en el Palacio de Congresos de Oviedo

1046227.1.260.149.20260127135833 Efectivos de la Policia Nacional y los servicios de Emergencias durante el simulacro de intervención en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, a 27 de enero de 2026, en Oviedo. - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado este martes un simulacro de intervención antiterrorista desarrollado en el Palacio de Congresos y Exposiciones 'Ciudad de Oviedo', en el marco de los protocolos de formación y coordinación de seguridad ciudadana.

En el ejercicio han participado más de 140 efectivos y ha sido supervisado por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y por el jefe superior de Policía de Asturias, comisario principal Jorge Ignacio Moreno Amatriaín.

La respuesta operativa estuvo coordinada desde la Sala CIMAC del 091 (Centro Inteligente de Mando y Control). Las primeras unidades en llegar fueron las de Seguridad Ciudadana (Zetas) y el Grupo de Operaciones de Respuesta (GOR), que activaron los protocolos de reacción inmediata ante el supuesto incidente terrorista y lideraron la evacuación controlada del complejo. Posteriormente, efectivos de la UIP y la UPR aseguraron el perímetro y neutralizaron la amenaza, con el apoyo de drones de la Unidad Aérea.

En el ámbito técnico, la Unidad de Subsuelo inspeccionó las galerías críticas del recinto, mientras los Tedax-Nrbq y los guías caninos se encargaron de neutralizar posibles amenazas adicionales. Una vez controlada la situación simulada, la Policía Científica tomó el relevo para la recogida de evidencias y el análisis del escenario, completando así el ciclo operativo del ejercicio.

El simulacro, que comenzó a las 10.00 horas, ha servido para afianzar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos servicios de emergencia. En él han participado de forma conjunta efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, servicios sanitarios y Protección Civil. Para su desarrollo se prohibió la circulación rodada en las calles adyacentes y se utilizaron señales acústicas y luminosas con el fin de dotar a la escena del mayor realismo posible.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración y la calma mostrada por residentes y trabajadores de la zona. Destaca que, pese al despliegue masivo de vehículos y medios, el comportamiento ejemplar de la ciudadanía ha permitido que el ejercicio se desarrollara de forma controlada, garantizando en todo momento la operatividad del entorno del edificio.