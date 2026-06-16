El sindicato CSIF convoca movilizaciones en la Seguridad Social y se concentra mañana ante el INSS en Oviedo

Cartel de la movilización. - CSIF

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado movilizaciones en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y ante la ausencia de avances reales para garantizar el futuro del organismo. En Oviedo, los trabajadores se concentrarán mañana miércoles, 17 de junio, de 11.00 a 11.30 horas frente a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ubicada en la calle Santa Teresa de Jesús.

El calendario de protestas, convocado de manera conjunta por CSIF, UGT, CCOO y CIG, comenzará este miércoles con concentraciones en los Servicios Centrales del INSS en Madrid y en las direcciones provinciales de catorce ciudades españolas, entre las que se encuentra la capital asturiana. Denuncian a través de una nota de prensa que la falta de aplicación de las mejoras pactadas afecta de forma directa al servicio al ciudadano, con oficinas que disponen de un solo empleado, esperas de más de un mes para lograr una cita presencial y demoras de hasta un año para resolver las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los sindicatos señalan que el origen de este conflicto se encuentra en la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, recriminan el incumplimiento de las medidas de modernización previstas desde el Acuerdo de 29 de noviembre de 2018 y la falta de adaptación de los horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

Las reclamaciones de las plantillas se centran en materias esenciales como los refuerzos de personal, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización, la movilidad, el desarrollo del trabajo a distancia y la promoción profesional. De igual modo, critican que las productividades no se han actualizado en comparación con el resto de los organismos de la Administración General del Estado, un factor que impide atraer y retener talento en la institución.

Según los datos facilitados por los convocantes, las cargas de trabajo se han incrementado de forma constante en un escenario donde un tercio de la plantilla de 31.000 personas permanece vacante. A este déficit de efectivos se suma el envejecimiento del personal, dado que el 50 por ciento de los trabajadores se situará en edad de jubilación en un plazo de cinco años.

El sindicato CSIF y el resto de las fuerzas sindicales advierten de que mantendrán las movilizaciones de forma sostenida hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte medidas firmes para cumplir los compromisos adquiridos.