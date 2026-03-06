El Sindicato de Estudiantes sale a la calle "contra los machirulos" y frente al auge de la extrema derecha

Manifestación del Sindicato de Estudiantes - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes ha salido este viernes a la calle para protagonizar manifestaciones al mediodía tanto en Oviedo como en Gijón con motivo de las movilizaciones que se están realizando a nivel nacional, en la huelga estudiantil feminista.

"Hemos vuelto a vaciar las aulas, en primer lugar para demostrar que estamos en primera línea en la lucha contra el machismo, porque lo que estamos viendo es que nos está golpeando cada día más en nuestras aulas, con los machirulos que nos insultan, que se ríen de nosotras", ha explicado en Oviedo a los periodistas la portavoz del Sindicato Paula Leiva.

Ha dicho que están "en lucha" contra el fascismo, y que se está viendo un auge de la extrema derecha, algo que ven en las aulas es "Son los que nos hacen 'bullying', la correa transmisora de la extrema derecha", ha señalado.

Pero además, la portavoz del Sindicato de Estudiantes ha querido referirse a la situación en Oriente Medio. "Es una vergüenza que estén justificando estos ataques diciendo que es para proteger a las mujeres, precisamente Trump y Netanyahu que son las personas que han masacrado al pueblo palestino y que son los primeros que están diciendo que van a defender a las mujeres", ha declarado.

Ha concluido señalando que lo que están haciendo Estados Unidos e Israel no es por defender la democracia, sino "masacrar a un pueblo". "Sabemos que lo hacen para engordarse los bolsillos, como lo han hecho siempre, igual que hicieron con el pueblo palestino".