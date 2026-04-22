El sindicato STAO alerta del "abandono institucional" que sufre la Escuela Municipal de Música

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo (STAO-SAIF) ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que informa de la situación de "abandono institucional" que estaría sufriendo la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Oviedo.

"La falta de gestión ha derivado en una sobrecarga inasumible para el personal actual y en una gestión opaca que contradice los valores de la candidatura como Ciudad Europea de la Cultura 2031 que ostenta el municipio", señalan.

Advierten que situación de "desgobierno" ha llegado a un "punto crítico" y que la Jefa de Estudios se ve obligada actualmente a compaginar su función con las de responsabilidades propias de la Coordinación General. "Esta duplicidad de cargos en una sola persona es insostenible, pone en riesgo la organización pedagógica del centro, mientras la Administración sigue sin dar soluciones reglamentarias", han lamentado.

Ven "inadmisible" que el puesto de Secretaria lleve cubierto diez años por adscripción provisional y que el puesto de Coordinador General lleve diez meses vacante sin que se haya convocado el concurso público correspondiente.

Ante esa "parálisis" dicen que la Administración pretende imponer ahora un Coordinador General y un secretario "de forma arbitraria". -A juicio de STAO esta intención de realizar nombramientos "a dedo" vulnera los principios de mérito y transparencia exigibles en cualquier institución pública.

Añaden que a la crisis de gestión se suma la falta de docentes porque hay plazas de profesorado que tardan hasta cuatro meses en cubrirse. "Es una contradicción flagrante que la ciudad busque el reconocimiento de las instituciones europeas mientras permite que la educación pública local se degrade hasta estos niveles", insisten desde el sindicato, que exige la convocatoria inmediata de los concursos para los puestos de Secretaría y Coordinación General, la cobertura de todas las vacantes docentes y el cese de cualquier intento de nombramiento arbitrario.