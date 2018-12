Los sindicatos acusan a la gerente de Emulsa de una gestión "absolutamente descabellada" y dictatorial

Publicado 13/12/2018 12:30:31 CET

CCOO lamenta el apoyo "ciego e inconsciente" del presidente de la empresa a Pilar Vázquez

GIJÓN, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes sindicales de UGT, CCOO y CSI con representación en la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) han mostrado este jueves su preocupación ante la deriva a la que la gerente, Pilar Vázquez, está llevando a esta sociedad municipal, con inversiones "descabelladas" y con una actitud 'dictatorial' en la que se hace lo que ella quiere, cómo quiere y cuando quiere.

"Es una gestión absolutamente descabellada", han indicado, en rueda de prensa en el Consistorio tras reunirse con los portavoces de la oposición, los cuales se han comprometido a pedir la convocatoria de un Consejo de Administración Extraordinario de Emulsa.

Por parte de CCOO, Antonio Moro ha explicado que las inversiones no se basan en principios de productividad o de ahorro sino de publicidad o modas, al tiempo que ha insistido en que no revirtieron en beneficio para la empresa.

Como ejemplo, ha apuntado que mientras invierten en vehículos de gas que demostraron su poca productividad, en el día a día se reduce la inversión. Ha aludido, asimismo, a inversiones "absurdas", como la compra de un camión compartimentado, que no da más que problemas y averías, según él, incluso en materia preventiva. Ha explicado, a este respecto, que se tuvo que paralizar por el riesgo que entrañaba para el personal.

También ha citado la puesta en marcha de un control de accesos, cuyo gasto estiman en torno a 100.000 euros, pero que no funcionó en tres años salvo la parte de control del aparcamiento de la gerente. Se ha quejado, además, del gasto de miles de euros para lograr certificaciones de calidad, cuando esta, en ojos de los sindicatos, debe garantizarla el Ayuntamiento. "No tenemos que competir con otras empresas".

APOYO "CIEGO E INCONSCIENTE"

En cuanto a la posición del presidente de Emulsa, el concejal 'forista' Esteban Aparicio, han indicado que han tenido contactos con él a lo largo de estos años, pero este muestra un apoyo "total y absoluto" al modelo de gestión de Vázquez, a la que da un apoyo "ciego e inconsciente".

Moro, además, ha apuntado que la tendencia de la gerente por este modelo de gestión ha sido "desde el minuto cero", No obstante, ha explicado que siempre hubo cierto control desde el Ayuntamiento, pero desde que Foro decidió "abandonar a su suerte" a las empresas municipales para ponerlas en mano de los gerentes no se lleva ningún control desde el Equipo de Gobierno.

Y mientras desde la Dirección se hacen inversiones "absurdas", los sindicatos alertan de que hay verdaderos problemas para disponer de medios, como pueda ser vehículos, para el trabajo del día a día. También ha señalado que en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), la gerente decidió gastar más de 50.000 euros anuales en la contratación de un nuevo puesto de dirección mientras que se negó a invertir 40.000 en un sistema gestión de la PRL, que es uno de los pilares fundamentales para que esta funcione.

En respuesta a esta situación, desde el Comité de Empresa decidieron no firmar contratos del personal temporal o levantarse de la mesa de negociación por no facilitar información "mínima". Además, han avanzado una campaña de información a todas las partes para dar cuenta de la situación. Y aunque esperan una reacción del Ayuntamiento tras la reunión con la oposición, de no producirse, el Comité de Empresa valorará si adoptar medidas de otro índole.

Han insistido, asimismo, en que la Dirección Gerente está generando una "grave crispación social" dentro de la empresa, como pueda ser por la cantidad de "sombras" importantes en procesos internos de las empresas en los que algunos miembros del tribunal llegaron a renunciar por las dudas. Además, han achacado a Vázquez el asignar puestos de superior categoría "a dedo" con el único criterio de su "capricho", o en las plazas de convocatoria interna, de "crear puestos para personas en lugar de buscar personas para puestos", ha remarcado.

También han incidido en el reducido número de contrataciones en operarios mientras aumenta el de personal administrativo. Es más, ha opinado que cada vez aumenta más la carga presupuestaria del personal administrativo, cuya estructura la ve "sobredimensionada".

Por otro lado, ha culpado a Vázquez de 'forzar' a la parte social a judicializar la negociación del complemento de antigüedad, por la "prepotencia y arrogancia" que, según él, caracteriza a la gerente, pese a que los sindicatos habían aceptad renunciar a una parte de lo que les correspondía. El asunto aún está pendiente de resolución judicial. Ha incidido, por todo ello, en que todo en Emulsa se hace como ella quiera "cueste lo que le cueste a los ciudadanos de Gijón", ha reprochado.

Por parte de UGT, Alejandro Rodríguez ha compartido las afirmaciones hechas por su compañero y ha reiterado el "descontrol" en Emulsa, del que ha culpabilizado a la gerente. Ha puesto de ejemplo, también, que en cuestiones de movilidad funcional "la hace quien ella quiere" y con base a su propio criterio.