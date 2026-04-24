Los sindicatos denuncian el ERE de Inetum en España: es una "medida traumática para una empresa en crecimiento"

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OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y Valorian han criticado este viernes el ERE anunciado por Inetum para el 5% de su plantilla en España y han mostrado su compromiso con los trabajadores para tratar de que la afectación sea la menor posible.

En sendos comunicados, a los que ha tenido acceso Europa Press, los sindicatos coinciden en rechazar el ERE, una "medida traumática" que se aplica en una empresa "en crecimiento" en un sector en expansión. La empresa cuenta con más de 8.500 trabajadores en su división de España, de los cuales dependen de las oficinas de Asturias, en Oviedo y Blimea, más de 250.

CCOO ha prometido a la plantilla que analizará la procedencia del ERE y tratará de minimizar su alcance, además de "conseguir las mejores condiciones posibles en caso de que se acredite su necesidad".

UGT, por su parte, ha criticado la decisión de la empresa de aplicar el ERE a Inetum España, división que "es ahora mismo la locomotora del grupo". Ha cuestionado asimismo la falta de información en torno al expediente regulatorio, asegurando que la ausencia de datos fomenta las especulaciones sobre las causas del despido colectivo.

Finalmente, Valorian ha asegurado que trabajará para minimizar el impacto del ERE "al máximo" y peleará por abrir la posibilidad de voluntariedad en la medida de lo posible. Asimismo ha prometido "proteger a los colectivos vulnerables" y ha anunciado que planteará "condiciones especiales y favorables" al personal cercano a la jubilación.

PRÓXIMOS PASOS

Según ha explicado CCOO, ahora que la empresa ha comunicado su intención de ejecutar un ERE, se creará la comisión representativa (CR) de los trabajadores en 15 días naturales. Después se constituirá la mesa negociadora del ERE, conformada por la comisión y los representantes de la empresa con el comienzo del periodo de consultas de 30 días naturales.

Tras este plazo la empresa deberá entregar toda la documentación y datos objetivos en los que basan su decisión para que la representación legal de los trabajadores analice la documentación y datos aportados.

A este hito le sucederá la aportación de documentación adicional a solicitud de los componentes de la comisión representativa para completar y aclarar las causas del Expediente y la revisión de las causas y colectivos afectados. A ello le seguirá la negociación "de buena fe" en vistas de consecución de un acuerdo.