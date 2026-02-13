Sindicatos de la EMA advierten de la falta de personal e instan a la Gerencia a abrir una negociación

Rueda de prensa de sindicatos con representación en la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), junto al concejal socialista Ramón Tuero (tercero por la derecha), en el Ayuntamiento gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sindicales con representación en la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) han alertado este viernes de la situación que se vive en la sociedad municipal, derivada de la falta de personal y de la no renovación del convenio colectivo, pendiente desde hace seis años.

Abel Muñiz (UGT), en representación de su sindicato y de CSIC y Colectivo de Clase Trabayadora, ha incidido, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en que el presidente de la compañía, el concejal de Foro Jesús Martínez Salvador, se ha negado a recibirles "a solas", sin la presencia del gerente de la EMA, Vidal Gago, ni siquiera por cinco minutos, según él.

Sobre la situación en la empresa, ha apuntado que hay un "grave problema" de falta de personal, derivado principalmente de bajas de larga duración y excedencias que no se cubren, mientras que se les dice, al tiempo, que no se pueden hacer contratos relevo.

Muñiz ha alertado que se van "parcheando" servicios por medio de la "sobrecarga" a los trabajadores. Ha apuntado, asimismo, en que la parte administrativa también la situación es "delicada".

Ha remarcado, entre otras cuestiones, que no se cubren las bajas de larga duración o se hace con contrataciones temporales a través del Sepepa, a lo que ha señalado que a ese personal hay que formarle.

En cuanto a las excedencias, ha apuntado que la mayoría de los trabajadores que se acogen a ellas se van a otros contratos temporales incluso peor pagados, lo que ha achacado esta decisión a la situación que se vive en la EMA, donde la media de la plantilla es de 53 años.

Ante esta situación, ha criticado que el Gobierno local saque pecho de las inversiones realizadas en la EMA, cuando la situación del personal es la que es y cuando, debido a ello, es difícil hacer un mantenimiento adecuado de todas ellas, especialmente en días de lluvias intensas. A mayores, no ha descartado que se puedan volver a dar en Gijón inundaciones como en años pasados.

Se ha quejado, unido a ello, de que no existe una voluntad de firmar un nuevo convenio, "solo recortar", ha recriminado a los responsables de la EMA. Muñiz ha ido más allá y ha atribuido estos problemas de falta de plantilla a una "estrategia" de mala gestión para ir a hacia una privatización de servicios.

Y si bien ha señalado que tras las declaraciones hechas por el PSOE sobre la situación en la EMA, desde la Gerencia se les ha indicado que se va a convocar la comisión de formación y se han realizado o van a realizar algunos cambios, creen que se debe todo a que es un año preelectoral. "Juegan a la baza de esperar al final para las negociaciones", ha opinado.

Respecto al convenio, ha señalado que el Comité de Empresa entregó una propuesta de convenio íntegro y, a cambio, la Gerencia solo les dio un boceto de dos cosas "que no benefician a ninguno de los trabajadores", ha lamentado.

Ha indicado, asimismo, que la plantilla actual la forman unos 160 trabajadores, de los que ocho están de baja de larga duración ocho y cuatro en excedencia, aunque le consta que hay alguno más que la va a pedir.

"Estamos siempre igual", ha remarcado, al tiempo que ha sostenido que la propuesta de convenio hecha es "del todo insultante". Ha recalcado, además, que desde enero ya ha habido seis requerimientos de Inspección de Trabajo a la empresa.

Ha reiterado, también, que no hay ninguna reunión convocada ni por Martínez Salvador ni por Gago, a lo que ha dejado claro que los sindicatos no tienen problema en reunirse. "Todo lo que conseguimos fue a base de denuncias y a través de los abogados", ha indicado el representante sindical.

Por su lado, Rubén Braga, también de UGT, ha llamado la atención sobre que la empresa dice que las excedencias son de trabajadores que marchan para trabajos mejores, cuando ellos saben que van a bolsas de trabajo, a veces por meses.

Ha incidido, en este sentido, en que en la EMA no hay "ninguna" aspiración a promocionar "y el trato es el que es", ha apostillado. Ha agregado, asimismo, que la gente opta por marcharse de la EMA incluso a otra empresa municipal. "Estamos estancados en esta empresa", ha lamentado.

Junto a ellos, ha hablado el concejal socialista Ramón Tuero, quien ha instado a la Presidencia y Gerencia de la EMA a poner solución al problema de falta de personal y a abrir la negociación del convenio colectivo. Ha pedido, también, que escuchen a los sindicatos.