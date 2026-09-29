Sindicatos reclaman más seguridad en los centros sanitarios asturianos

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OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y USO han emitido este martes una nota de prensa en la que exigen el incremento de la dotación de vigilantes de seguridad en todos los turnso y centros hospitalarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), garantizando presencias mínimas reforzadas en áreas de "alto riesgo" como Urgencias y Psiquiatría.

Las organizaciones han hecho pública su y preocupación ante la "insostenible" situación que atraviesan los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los centros hospitalarios y sanitarios dependientes del Sespa y los gestionados por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa).

"Las plantillas adscritas a estos centros se encuentran al límite debido a un déficit estructural de personal, lo que genera una sobrecarga de trabajo inasumible y expone a los profesionales a unos niveles de riesgo inaceptables para su integridad física y salud laboral", alertan.

Añaden que a la falta de efectivos se suma la exposición cotidiana a riesgos biológicos inherentes al ámbito hospitalario, en ocasiones sin las medidas preventivas adecuadas ni el respaldo operativo necesario para intervenir con garantías de seguridad tanto para el propio vigilante como para los usuarios y el personal sanitario.

Además de la ampliación inmediata de las plantillas de seguridad, los sindicados piden la revisión de protocolos de prevención y actuación, con una evaluación rigurosa de los riesgos laborales y actualización de las pautas de intervención y medios de protección en caso de agresiones e incidentes violentos.

Reclaman a los responsables del Sespa y Gispasa que atiendan sus reivindicaciones. En caso contrario, convocarán movilizaciones y concentraciones en defensa de la dignidad y las condiciones laborales del personal de seguridad.