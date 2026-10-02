Los sindicatos de vivienda convocan una manifestación en Oviedo este domingo y abren la puerta a una huelga general

El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Andrés García y el portavoz del Sindicato de Vivienda de Asturias, Alejandro Aguilar - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicato de Vivienda de Asturias han convocado para este domingo, 4 de octubre, una manifestación en Oviedo para reclamar medidas ante la situación de la vivienda y protestar contra la falta de acuerdo sobre las medidas estatales para prorrogar la suspensión de determinados desahucios. La marcha partirá a las 12.00 horas de la estación de Renfe y finalizará en la Junta General del Principado.

Los convocantes han señalado que las movilizaciones se desarrollarán también en otras ciudades del Estado y han avanzado su intención de trabajar en la convocatoria de una huelga general en noviembre para reclamar medidas sobre vivienda. Según han explicado, esta posibilidad se está debatiendo en asambleas y mantienen conversaciones con organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT, CGT y CNT.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Andrés García, ha señalado que la eventual caída de la prórroga que se planteaba para determinados procedimientos de desahucio generaría "inestabilidad" e incertidumbre entre las personas afectadas. Los convocantes han cifrado en alrededor de 90.000 las personas que, según sus estimaciones, podrían verse afectadas en Asturias.

DESCONTENTO CON LOS DECRETOS DEL GOBIERNO

El portavoz del Sindicato de Vivienda de Asturias, Alejandro Aguilar, ha defendido que las movilizaciones continuarán aunque finalmente se aprueben las medidas estatales, al considerar que son temporales y no abordan, a su juicio, los problemas estructurales del acceso a la vivienda. En este sentido, ha reclamado actuaciones sobre la vivienda vacía, la vivienda turística y los grandes propietarios, además de medidas de regulación de los precios del alquiler.

Los sindicatos han extendido también sus críticas a las políticas de vivienda del Principado y han reclamado un mayor desarrollo de vivienda pública y medidas para favorecer el uso residencial de viviendas vacías. Aguilar ha señalado que el Gobierno autonómico tiene competencias en materia de vivienda y que, a su juicio, podría adoptar más medidas.

Asimismo, han informado de que este viernes, a las 20.00 horas, celebrarán una concentración en la Plaza de la Escandalera para protestar por la situación de las medidas estatales, durante la que decidirán si llevan a cabo una acampada.

POSIBLE ADELANTO ELECTORAL

Preguntados por la posibilidad de que el rechazo de los decretos de vivienda desemboque en un adelanto de las elecciones generales, que distintas informaciones sitúan el 29 de noviembre como primera fecha posible, los representantes de los sindicatos han defendido que unos nuevos comicios no resolverían por sí mismos el problema de la vivienda.

En este sentido, han señalado que sus demandas no pasan simplemente por un cambio de Gobierno, sino por la adopción de medidas que, a su juicio, permitan abordar el problema de la vivienda. Han insistido en que su movilización continuará con independencia de que los decretos salgan adelante o sean rechazados.