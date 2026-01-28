La Sindicatura aconseja a Itvasa impulsar una estrategia para recuperar usuarios que se van a otras CCAA a pasar la ITV

Archivo - Estación de ITV en Pruvia (Itvasa) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado el informe de fiscalización de cumplimiento y operativa de la inspección técnica de vehículos (ITV), correspondiente al ejercicio 2024. En este trabajo, la Sindicatura ha aconsejado a la sociedad Itvasa que impulse una estrategia para recuperar a los usuarios que acuden a otras comunidades autónomas a realizar la inspección.

Según ha informado el ente público en nota de prensa, esta medida figura entre las conclusiones del informe, "a la vista del incremento experimentado en el volumen de usuarios potenciales del servicio desplazados a otras comunidades autónomas".

Asimismo, con el objetivo de optimizar la efectividad del sistema de notificaciones, la Sindicatura recomienda a la empresa que estudie "la posibilidad de complementar el envío de mensajes al teléfono móvil por SMS con otros mecanismos de notificación alternativos" y que el envío se realice a todos los clientes con independencia de la disponibilidad de citas de las estaciones. A título de ejemplo, se sugieren las aplicaciones de mensajería y, en particular, WhatsApp, por su alto grado de penetración social.

Para el caso de usuarios de edad más avanzada, agregan, "podría también recuperarse la notificación postal, como medio para afrontar la potencial barrera tecnológica".

Por otro lado, han sugerido al Comité de Dirección de Itvasa que, en la fijación anual de los objetivos e indicadores, realizase una calibración de los umbrales a alcanzar, teniendo en cuenta tanto los recursos disponibles como la situación de partida, estableciendo hitos intermedios en el caso de que esta estuviese muy lejos del nivel deseable u óptimo.

Finalmente la Sindicatura considera "recomendable" que cuando se vaya a abrir una nueva estación o ampliar las ya existentes, empresa y consejería competente documenten la motivación en el expediente "al objeto de maximizar la transparencia y el control de sus actos".

El trabajo de la Sindicatura trata de responder a dos preguntas de auditoría, formuladas como objetivos. La primera, "¿En qué medida la prestación del servicio de ITV contribuye a la detección de vehículos no aptos para la circulación, mejorando con ello la seguridad vial y la protección del medio ambiente?"; y la segunda, "¿En qué medida son adecuados y suficientes los recursos disponibles, así como los sistemas y procedimientos implementados para la prestación del servicio de ITV?".

A raíz de las preguntas, la Sindicatura de Cuentas ha llegado a dos conclusiones generales. La primera, que en el periodo fiscalizado, el servicio de inspección técnica de vehículos del Principado de Asturias se ha mostrado "razonablemente eficaz" en la detección de vehículos no aptos para la circulación, contribuyendo con ello a la mejora de la seguridad vial y el medio ambiente.

La segunda conclusión general es que la empresa pública Itvasa dispone, en términos generales, de recursos humanos y materiales "adecuados y suficientes" para la prestación eficaz del servicio.