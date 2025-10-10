La Sindicatura de Cuentas aprueba una oferta de empleo público con cinco plazas para el cuerpo de auditoría

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias aprueba la oferta de empleo público para 2025, que incluye un total de cinco plazas del Cuerpo de Auditoría, actualmente vacantes.

La oferta salió publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): https://miprincipado.asturias.es/bopa/2025/10/10/2025-08120.....

De las cinco plazas, una estará reservada a las personas aspirantes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y se incluirá como turno específico dentro de la convocatoria ordinaria de las plazas de nuevo ingreso. En el caso de que quede desierta, se acumulará a las de turno ordinario libre.

La oferta de empleo público incluye las vacantes dotadas presupuestariamente en el ejercicio 2025, cuya provisión definitiva se considera prioritaria en la planificación general de los recursos humanos de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y garantizar, así, una adecuada prestación del servicio público. La previsión es que la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auditoría se publique en las próximas semanas.