El sistema de protección en Avilés atiende a 148 mujeres con seguimiento policial

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género en Avilés se ha reunido esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento presidida por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron.

El orden del día de la reunión incluía la coordinación de las órdenes de protección y medidas de alejamiento existentes y del programa de tele-asistencia.

Según ha informado el consistorio, a día de hoy, 148 mujeres cuentan con seguimiento policial de protección en Avilés (en la anterior sesión celebrada el pasado enero había 134). Todas ellas tienen orden o medidas de protección judicial.

Hay 61 mujeres que cuentan con el teléfono Atenpro que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación personal.

Hay 4 mujeres que cuentan con el dispositivo 'Cometa', el teléfono destinado a mujeres que presentan un mayor riesgo en unos momentos concretos. Al día de hoy en la Casa de acogida viven 8 mujeres y 6 menores.