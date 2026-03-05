La Sociedad Asturiana de Filosofía estrena 'Pensar-nos' este viernes en Cangas de Onís

Casa de Cultura de Cangas de Onís. - AYTO. CANGAS DE ONÍS

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Asturiana de Filosofía (SAF) celebra sus 50 años de trayectoria con la exposición 'Pensar-nos', una muestra que repasa su historia y reivindica el papel de la filosofía como instrumento de transformación social en Asturias.

La exposición recuerda cómo, desde 1964, se fue gestando en el Principado una "rebelión cultural" frente a la dictadura, con figuras como Pedro Caravia, Gustavo Bueno o Alberto Hidalgo, impulsores de la primera asociación regional de filosofía de España y de una intensa actividad intelectual en la conocida como "Atenas del norte".

'Pensar-nos', comisariada por Jorge Mola Reus, reunirá materiales y propuestas filosóficas en Cangas de Onís --la inauguración será mañana en la Casa de la Cultura--, Gijón (mayo) y Oviedo (noviembre), con el objetivo de sacar la filosofía de los claustros académicos y llevarla al espacio público a través de olimpiadas, congresos, jornadas de verano, cafés filosóficos, exposiciones, charlas y publicaciones.

La muestra incluye un espacio de diálogo concebido como "partituras del pensamiento", que invita a reflexionar sobre cuestiones como los cuidados y la Ilustración, la identidad europea y asturiana, las distintas concepciones de la filosofía o su relación con la ciencia, a partir de las aportaciones de los miembros de la SAF.

El recorrido se completa con vídeos de protagonistas de la asociación, materiales de la iniciativa 'Filósofas en la Historia', intervenciones en la televisión pública y obra fotográfica de alumnado de Secundaria participante en la Olimpiada de Filosofía de 2016, así como trabajos de artistas residentes en Asturias, como la fotógrafa Daniela Cohen o el creador Max Gutiez.

La exposición contará, además, con actividades paralelas como visitas guiadas, propuestas específicas para institutos y encuentros filosóficos abiertos al público, cuya información se irá actualizando a través de la página web de la SAF