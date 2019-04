Sofía Castañón (Unidas Podemos)reivindica la necesidad de reconocer la especialidad docente de llingua asturiana

Publicado 23/04/2019 19:47:10 CET

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Asturias, Sofía Castañón, ha expresado este martes el compromiso de su formación con el reconocimiento de la especialidad docente de llingua asturiana, denunciando la situación de "desigualdad" en la que se encuentra el profesorado de asturiano.

"No es normal que el profesorado de francés o catalán pueda optar a una plaza fija y no pueda hacerlo quien imparte asturiano", ha señalado Castañón en el marco del encuentro que ha mantenido en Oviedo con la Presidenta de la Junta de Personal Docente no

universitario y Secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Asturias, Marta Mori, para conocer en detalle dificultades que la actual situación de los docentes de asturiano.

La candidata de Unidas Podemos ha señalado "la necesidad de reconocimiento de la oficialidad de la llingua asturiana para garantizar todos los derechos como hablantes y como parte de la comunidad educativa", tanto para los docentes como para quienes están aprendiendo la lengua.

"Existe un gran consenso en la calle y solo falta que se vea reflejado en las instituciones", ha concluido.