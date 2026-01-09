Sofocado un incendio en una casa de Somiedo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Grado y Somiedo extinguieron han extinguido el incendio declarado en una vivienda unifamiliar, de dos alturas, ubicada entre las localidades de Aguasmestas y Santiago del Hermo. El fuego calcinó el techo de la planta baja de la cocina y el suelo de dos habitaciones del primer piso.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.33 horas de este jueves. En la llamada señalaban que estaba quemando la chimenea por la parte alta de una casa de dos alturas. No había personas afectadas.

La Sala 112 del SEPA activó a los bomberos del parque de Somiedo y Grado que se trasladaron al lugar con tres autobombas y un vehículo ligero. A las 22.32 horas dieron el incendio por controlado y a las 23.38 horas extinguido.

Por protocolo, dos efectivos han acudido este viernes a revisarlo para asegurase de que no se han producido reproducciones. El incidente también se comunicó a la Guardia Civil y al SAMU a título informativo.