Incendio - SEPA

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Valdés, Barres y Avilés, junto al Jefe de la Zona Noroccidental han sofocado el incendio declarado en una construcción que almacenaba leña en La Rebollada de Muñás, Valdés. El fuego ha calcinado la citada construcción y el tejado de una vivienda anexa.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 3.13 horas de esta madrugada. En la llamada se indicó que quemaba un pajar y una casa.

Se movilizó a siete efectivos de bomberos de los parques de Barres, Valdés y Avilés, junto al Jefe de Zona Noroccidente que se trasladaron con un vehículo ligero, dos vehículos nodriza, una autoescalera y un vehículo primera salida.

Cuando llegaron a la zona, la residente de la vivienda ya se encontraba fuera de la misma y el incendio ya afectaba a la casa. Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 7.22 horas de este domingo. Los efectivos permanecieron en el lugar refrigerando y retirando la leña almacenada para evitar su reproducción. La sala del 112 del SEPA informó del suceso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil.