Sofocado un incendio en un hórreo en Valdés

Bomberos apagando un fuego
Bomberos apagando un fuego - SEPA
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 9:32

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Luarca han sofocado el incendio declarado en un hórreo en Brieves, en el municipio asturiano de Valdés.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, el fuego calcinó la construcción y causó también daños en el alero y persianas de una vivienda cercana.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 4.03 horas. os bomberos encontraron el incendio totalmente desarrollado a su llegada. Lo dieron por controlado a las 5.30 horas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado