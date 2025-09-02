Sofocados dos incendios en Siero y Gozón que afectaron a vehículos, una vivienda y una nave agrícola

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han sofocado en las últimas horas dos incendios declarados en los concejos de Siero y Gozón, que han afectado a vehículos, una vivienda-almacén y una nave agrícola.

El primero de los sucesos se produjo en la zona de Picu Sierra, en Granda (Siero), donde el fuego afectó a dos coches y a una vivienda-almacén. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 02.15 horas de esta madrugada, tras alertarse de que un coche estaba ardiendo cerca de varias casas.

Desde el SEPA se movilizó de inmediato una dotación de Bomberos con base en La Morgal, que se desplazó con una nodriza ligera, un vehículo de primera salida y una autoescalera. El incendio fue dado por controlado a las 3.09 horas, evitando que se propagase a otras viviendas cercanas.

Durante la intervención, los bomberos refrigeraron una pila de madera también afectada por las llamas. Está previsto que a lo largo de este martes se continúe con las labores de refrigeración, para lo cual se contará con una pala municipal. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El segundo incendio se registró en la noche del lunes en La Piñera, Gozón, donde las llamas calcinaron una nave agrícola con maquinaria, herramienta y material, además de una tenada.

El aviso se recibió a las 22.05 horas, tras detectarse un incendio inicialmente confundido con un fuego forestal. Una vez en la zona, los bomberos del parque de Avilés confirmaron que se trataba de un incendio urbano, concretamente en una cuadra con hierba.

La intervención finalizó a las 02.26 horas, con la llegada de los efectivos a su base. También está previsto que esta mañana regresen al lugar para realizar labores de revisión. El suceso fue comunicado a la Guardia Civil por la sala del 112 del SEPA.