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En España, casi 1,1 millones de electores han pedido votar por correo

OVIEDO/MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las solicitudes de voto por correo en Asturias para las elecciones del próximo 29 de noviembre se han situado en 25.418, lo que supone un descenso del 55,04 por ciento respecto a las 56.538 registradas en las elecciones generales de 2023. En términos absolutos, la cifra representa 31.120 solicitudes menos.

A nivel nacional se han registrado 1.099.687 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 58,07% menos que en los anteriores comicios --que tuvieron lugar en plena temporada estival, el 23 de julio de 2023 y en los que se registraron cifras históricas de voto postal--, pero un 11,47% más que en las legislativas de 2019, que se celebraron el 10 de noviembre, un periodo similar al actual.

Según ha informado Correos, de las 1.099.687 solicitudes de voto por correo admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de la compañía.

El plazo para depositar el voto finalizará el próximo jueves, 26 de noviembre, como máximo hasta las 14 horas, tras la ampliación aprobada este jueves por la Junta Electoral Central Madrid (JEC).