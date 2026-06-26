El SOMA alerta del "declive" del Valle de Tamón tras el anuncio de cierre de Corteva

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha alertado este viernes sobre el "declive y la incertidumbre" que amenazan al futuro industrial del Valle de Tamón, tras el anuncio de Corteva del cierre de su planta. El sindicato ha reclamado que se deje de abordar el porvenir de la zona como "una sucesión de decisiones corporativas aisladas" para evitar que el Valle de Tamón se convierta en un espacio residual de servicios.

La organización ha denunciado una tendencia de "desindustrialización progresiva" en el polígono y ha exigido a las administraciones públicas y a las empresas implicadas una estrategia conjunta que garantice la actividad productiva, la inversión y el empleo de calidad.

Según ha explicado el sindicato en nota de prensa, la situación de inestabilidad se ha agudizado tras los recientes movimientos empresariales en la zona. Entre ellos, han destacado el anuncio de la multinacional Corteva sobre el cierre de su planta de productos para la protección de cultivos, una medida que afecta de forma directa a 73 trabajadores.

A esto se suma la venta en agosto de 2025 del negocio de aramidas (Nomex y Kevlar) de DuPont a la firma Arclin, la cual ya está preparando una "profunda reestructuración" de su plantilla para reducir costes fijos, habiéndose ejecutado ya el despido de su presidenta.

La central sindical ha recordado que este proceso de fragmentación comenzó a visibilizarse en 2017 con la fusión entre DuPont y Dow. La preocupación se extiende también a los centros de servicios asociados del complejo industrial, cuya viabilidad económica depende directamente del volumen de la actividad fabril.

Desde el sindicato han advertido de que estas estructuras se encuentran en una posición "especialmente sensible" ante los procesos de segregación empresarial pendientes de finalizar antes del cierre de 2026 --que darán lugar a New Corteva y Vylor--, así como por la excesiva dependencia de DuPont respecto a su estrategia corporativa global.