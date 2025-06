SOMA-FITAG-UGT en Fertiberia rechaza el preacuerdo de ERE

Denuncia su tramitación "a espaldas" de los trabajadores OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical del SOMA-FITAG-UGT en Fertiberia Corvera ha rechazado este lunes el principio de acuerdo alcanzado el pasado 21 de junio en Madrid sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía, denunciando que la negociación se ha realizado "a espaldas" de los representantes de los trabajadores y "faltando a la palabra dada".

En un comunicado, el sindicato critica que el preacuerdo fue alcanzado sin consultar a los miembros de la mesa negociadora y omitiendo que "este sindicato actúa por mayorías y no por decisiones de ningún líder". Asimismo, lamentan que el ERE pactado "no reduce ni un solo despido en la planta de Corvera" y recuerdan que en reuniones anteriores se calificó el expediente de "ilegal" por no presentar la empresa datos reales que lo justifiquen.

El SOMA-FITAG-UGT de Fertiberia Corvera rechaza también que el preacuerdo no vaya a ser ratificado por los trabajadores en asambleas, considerando que se falta "a la palabra y al respeto con la plantilla, que es quien debe decidir". Además, critican que se haya alcanzado un acuerdo de convenio mientras sigue adelante el ERE, algo contrario a lo que habían defendido durante las movilizaciones.

"Se ha claudicado. Se ha aprobado un ERE que carece de fundamento y que la empresa no ha mostrado en ningún momento capacidad de eliminar o minimizar", señalan, añadiendo que las mejoras pactadas en el convenio "son tan mínimas que no justifican de ninguna manera el posible visto bueno a este ERE, que conlleva despidos en una empresa que ha recibido importantes ayudas públicas".

Por todo ello, la sección sindical del SOMA-FITAG-UGT en Fertiberia Corvera anuncia que no firmará el acuerdo y que continuará luchando por la retirada del ERE, la supresión de despidos en la planta y la negociación de un convenio "justo y sin coacciones". Además, invitan a los sindicatos que ratifiquen el acuerdo a defenderlo "en las asambleas con los trabajadores".