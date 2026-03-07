SOMA-FITAG-UGT insta al Gobierno a convocar con urgencia la reunión comprometida con SEPI, HUNOSA y sindicatos

Archivo - Batán Revovery. - GRUPO HUNOSA - Archivo

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El SOMA-FITAG-UGT ha reclamado al Gobierno asturiano que convoque de forma inmediata una reunión con la SEPI y HUNOSA, con la participación imprescindible de las organizaciones sindicales, para aclarar "de una vez por todas" el futuro de unos proyectos que hoy siguen marcados por la indefinición y la falta de compromisos reales.

Recuerda el sindicato que cuando lanzó esta petición el propio Gobierno del Principado aceptó públicamente este planteamiento y mostró su disposición a impulsar ese encuentro. Sin embargo, a día de hoy, esa reunión sigue sin convocarse.

"Cabe preguntarse si el Gobierno de Asturias tiene realmente la voluntad de reunir a todas las partes implicadas para abordar con seriedad el futuro de HUNOSA y de los proyectos vinculados a la empresa. Porque lo que está en juego no son solo iniciativas empresariales, sino el empleo y el desarrollo económico de las cuencas mineras", indican.

Considera la organziación sindical que no es comprensible que, tras un compromiso público del Ejecutivo autonómico, continúe pasando el tiempo sin que se produzca una convocatoria que debería ser prioritaria e incide en que si existe voluntad política, lo razonable es que el Gobierno ejerza su papel institucional y lidere ese encuentro con SEPI, HUNOSA y las organizaciones sindicales.