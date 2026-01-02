El SOMA pide a Hunosa que garantice la calidad en el suministro del vale del carbón a sus beneficiarios

Archivo - Sede de Hunosa en la Avenida de Galicia de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El SOMA-FITAG-UGT ha pedido este viernes a la empresa pública Hunosa que garantice la calidad en el suministro del vale de carbón a sus beneficiarios ante sus quejas por la "deficiente calidad".

En una nota de prensa, el sindicato ha indicado que ya han sido "varias" las ocasiones en las que se ha trasladado a la empresa esta falta de calidad. "Esta situación, lejos de corregirse, se ha vuelto a producir durante el pasado mes de diciembre, por lo que exigimos que se subsane de manera inmediata en los despachos correspondientes al mes de enero de 2026", han indicado.

El vale del carbón, han explicado desde el sindicato, es "un derecho fundamental para sus beneficiarios", que les permite disponer de calefacción y cubrir otros usos domésticos básicos, especialmente en aquellos hogares que no cuentan con alternativas energéticas.

Esta prestación en especies fue reconocida como un derecho "hace casi un siglo". Desde el SOMA han explicado que se trata de personas que residen en el medio rural.