Somos acusa a PP y Cs de utilizar la pandemia para "hacer más recortes en educación"

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Anabel Santiago, ha acusado este martes al equipo de gobierno local, compuesto por PP y Ciudadanos, de utilizar la pandemia de COVID-19 para "hacer más recortes en educación".

Santiago ha hablado del cambio del programa de apertura de centros por campamentos de verano "sin posibilidad de comedor y un mes menos de duración".

Según la edil, lo que ahora se ofrece es un campamento hasta las 14.00 horas. "No es una conciliación real, ni un verdadero apoyo a las familias", ha criticado. "Incluyen un servicio de 'atención temprana' de 8.00 a 9.00 horas sin desayuno. Eso no es atención, es desatención a la infancia, escapa al sentido común tener a los niños en ayunas", ha añadido Santiago.

Ha recordado que durante el anterior mandato desde la Concejalía gestionada por Mercedes González se puso en marcha este programa con servicio de desayuno y comedor, haciendo extensivo el sistema de becas, para que todos los niños ovetenses tuvieran sus necesidades cubiertas durante el verano, a pesar del cierre de los colegios.

"No es algo que nos sorprenda, porque la intención ya estaba clara antes del confinamiento, con la supresión de las becas en periodos no lectivos. No nos sorprende, pero nos preocupa", ha lamentado la edil de Somos.

La concejala también ha puesto de manifiesto quejas trasladadas por algunas familias, ante la exigencia de acreditar que ambos progenitores están trabajando. "Tampoco existe información en la página web municipal o de la empresa adjudicataria sobre los precios del campamento estival", ha finalizado.