Somos aspira a cohesionar la izquierda asturiana "con generosidad, sin personalismos ni partidisimos", dice Tomé

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha dicho este jueves que Somos Asturias, el proyecto político que será presentado oficialmente el próximo 29 de marzo en Gijón, busca reforzar y cohesionar el espacio de la izquierda en el Principado "con generosidad, sino personalismos ni partidismos".

"Somos es un proyecto colectivo, una plataforma ciudadana que no es que haya nacido ayer, lleva trabajando desde antes de 2023", ha afirmado en unas declaraciones a preguntas de Europa Press.

Tomé fue expulsada por Podemos en el año 2024. Desde entonces sigue en el Parlamento asturiano como diputada del Grupo Mixto. Ese trabajo de la plataforma, ha indicado, es el que le está permitiendo defender en la Junta General muchas iniciativas con sello propio.

"Decidimos que este proyecto colectivo se merecía un nombre, Somos Asturias, una visibilización y una presentación en sociedad y decidimos festejarlo", ha señalado en relación a esa 'puesta de largo' del próximo día 29 en Gijón.

Considera "urgente" y "prioritario" que la izquierda asturiana se cohesione y se fortalezca. "Lo que queremos es representar a ese espacio político que existe y que además quiere una forma de hacer política participativa, democrática y abierta, y que en este momento solo nosotras representamos", ha subrayado.

Según Tomé, que no ha querido avanzar nombres de personas que van a participar en el proyecto precisamente para no caer en personalismo, ha dicho que Asturias necesita "una izquierda sin pamplinas". Ese espacio, ha avanzado, podría lograr seis diputados de los 45 en la Junta General.

Pero, además, la "urgencia" del proyecto nace, según Tomé, por la necesidad de impedir el "avance de la derecha y la ultraderecha". Tomé tiene "la certeza" de que puede frenarse en Asturias.

"El otro día escenificaban PP y Foro una alianza que 'de facto' lleva existiendo toda la legislatura a nivel parlamentario, y que a nivel electoral, en futuras elecciones, parece que por fin la escenifican jugando a que son el centro-derecha. Pero yo creo que todo el mundo sabe a estas alturas que no tienen ninguna posibilidad de éxito si no pactan con Vox, un partido que es la extrema derecha, la violencia de género, la Agenda 2030, las autonomías o los derechos humanos fundamentales", ha advertido.

Se ha mostrado preocupada por la manera en que los mensajes "pueriles" que lanza la derecha está calando sobre todo en gente joven que "compra ese discurso de odio".

Frente a ello considera necesario que la izquierda se una, que sea "generosa", "responsable" y capaz de conseguir que en Asturias las políticas sean "progresistas" para "cuidar a la gente".

Preguntada por lo que puede ofrecer Somos que no ofrezca actualmente IU en Asturias, Tomé ha indicado que Somos da visibilidad a un espacio que ya existe. Alrededor de Somos se unen personas que buscan "una organización abierta, que no veta a nadie, democrática y participativa". Además, ha dicho que, si bien puede comprobarse en los debates parlamentarios que existen muchas cosas que comparten con IU, hay otras en las que no coinciden.

IU forma parte de Convocatoria con Asturias, que gobierna en Asturias en coalición con el PSOE. En este punto, Tomé ha dicho que ella fue la única que no apoyó la ley de proyectos estratéticos. "Creemos que el interés de Asturias no es Costco, es el de los pequeños comerciantes", ha indicado en este punto.

Otra cuestión que ha mencionado como diferencia con la coalición es la quema de combustible sólido recuperado (CSR) en Asturias, una cuestión a la que IU "se oponía" y que ahora "ya no le hace tantos ascos". Tomé considera que no se puede quemar CSR, porque significa "quemar basura".

"La gente que está de acuerdo con todas esas cuestiones que defendemos nosotras es la que está representada en este momento por el proyecto colectivo de Somos", ha dicho Tomé, convencida de que la presentación de Somos el próximo día 29 será una celebración.

"Lo que tiene que pasar es que en Asturias seamos capaces de darle forma a esa propuesta de izquierda cohesionada y fuerte", ha insistido.