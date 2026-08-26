Somos Asturies alerta de que la llegada de universidades privadas está elevando ya el precio de la vivienda

La portavoz de Somos, Covadonga Tomé. - SOMOS ASTURIAS

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha alertado de que la llegada de las primeras universidades privadas al Principado está teniendo ya efectos sobre el precio de la vivienda y ha reclamado al Gobierno asturiano medidas para evitar que el alquiler temporal y por habitaciones se utilice para sortear la regulación del alquiler habitual.

Tomé ha señalado que en septiembre está prevista la llegada de las primeras universidades privadas a Asturias y ha apuntado que ciudades como Avilés ya están registrando un incremento del precio de la vivienda, con pisos que han pasado a ofertarse por habitaciones y de forma temporal, con precios de hasta 800 euros por habitación, según los portales inmobiliarios.

La portavoz de Somos Asturies ha considerado que esta práctica puede ser utilizada por fondos de inversión y particulares para evitar las leyes existentes sobre alquiler vacacional y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que actúe para limitar sus efectos sobre el acceso a la vivienda.

Tomé ha defendido que el Gobierno asturiano refuerce la Universidad de Oviedo e incremente el número de plazas de la educación pública.

La diputada ha explicado que, durante la actual negociación de la Ley de Vivienda, Somos Asturies está defendiendo la necesidad de combatir el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones para evitar que estos contratos se utilicen para esquivar la estabilidad del alquiler habitual.

Asimismo, ha reclamado que los portales inmobiliarios detallen si el anunciante es un gran tenedor y que los contratos justifiquen de forma clara la temporalidad del alquiler.

La portavoz de Somos Asturies ha advertido de que, a su juicio, la falta de regulación de los alquileres por habitaciones supone un incentivo para que rentistas y especuladores desplacen a los inquilinos y conviertan viviendas destinadas al uso residencial en alquileres por habitaciones.