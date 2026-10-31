SOMOS Asturies pide la dimisión de Óscar Puente y reclama la transferencia de las competencias ferroviarias

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - SOMOS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

SOMOS Asturies ha reclamado este sábado la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los últimos accidentes ferroviarios, y ha exigido la transferencia de las competencias en esta materia al Principado. La formación considera que los siniestros evidencian problemas en el modelo ferroviario y reclama un plan de inversión de 1.000 millones de euros para garantizar la seguridad de la red asturiana.

La organización sostiene que el sistema ferroviario sufre falta de mantenimiento y saturación como consecuencia de la liberalización del sector. En este sentido, señala que las advertencias sobre la seguridad ya existían antes de los accidentes y alude a la huelga de maquinistas convocada para reclamar mejoras en esta materia.

SOMOS Asturies considera que Puente debe dejar el cargo "no porque sea culpable del accidente, sino porque no fue quien le dio la vuelta a un modelo en el que los errores se han ido volviendo probables". La formación también recuerda que en 2024 votó a favor de la reprobación del ministro en la Junta General del Principado por su gestión al frente de Transportes.

En relación con Asturias, el partido sostiene que la red convencional y los servicios de cercanías de Feve llevan años sin inversiones ni mantenimiento suficientes. Por ello, además de reclamar el traspaso de las competencias ferroviarias y un plan de inversión de 1.000 millones, propone revertir la liberalización del sector y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

La formación, que cuenta con la diputada Covadonga Tomé en la Junta General, ha defendido la necesidad de un ferrocarril convencional y de cercanías "digno, seguro y al servicio de la mayoría".