Somos Asturies reclama cubrir las vacantes de bomberos y reforzar los servicios de emergencias

Covadonga Tomé, diputada en la Xunta Xeneral y portavoz de SOMOS Asturies, se ha reunido con representantes de bomberos en Asturies para conocer de primera mano sus principales reivindicaciones. - SOMOS

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha reclamado este martes al Gobierno del Principado que refuerce los servicios de bomberos con nuevas oposiciones para cubrir las vacantes existentes, mejore la coordinación de los servicios de emergencias y desarrolle la segunda actividad prevista en la Ley de Empleo Público.

Tras reunirse con representantes del sindicato ISA Bomberos del SEPA y de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP Asturies), Tomé ha señalado que también es necesario dotar a los servicios de prevención y extinción de incendios de material "suficiente, actualizado y homogéneo" en todo el territorio y crear una comisión de coordinación.

Asimismo, la diputada ha reclamado que se aplique la segunda actividad contemplada en la Ley 2/2023 de Empleo Público, que permite que los bomberos que no puedan seguir realizando tareas operativas por motivos de salud pasen a desempeñar otras funciones compatibles con su situación. Según ha criticado, esos puestos todavía no se han creado ni se ha regulado el procedimiento para acceder a ellos.

Tomé también ha pedido el reconocimiento de la categoría profesional de bombero y ha recordado que la Junta General aprobó en abril de 2025 una moción, a iniciativa de Somos Asturies y con el apoyo de todos los grupos, para reforzar los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios, unas medidas cuyo cumplimiento ha vuelto a reclamar al Ejecutivo autonómico.