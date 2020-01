Somos reclama la cobertura "urgente" de las plazas vacantes en la Escuela de Música de Oviedo

Actualizado 08/01/2020 14:04:13 CET

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Anabel Santiago, ha vuelto a poner de manifiesto este miércoles la urgente necesidad de cubrir las plazas vacantes de profesores de la Escuela municipal de Música, un asunto que llevará a la próxima comisión plenaria de Educación.

La plaza de oboe está sin cubrir desde finales de octubre y la de percusión desde noviembre. Además, según ha afirmado la edil, "se ha eliminado la plaza de fagot sin contar con el comité de empresa". Santiago denuncia "la falta de diligencia" del bipartito que "ha obligado a los alumnos afectados a contratar clases particulares para preparar sus exámenes oficiales de instrumento", lo que supone "un grave perjuicio para el alumnado".

Somos Oviedo también preguntará al bipartito si en sus planes de gobierno contemplan algún cambio de ubicación para la Escuela de Música, dado que el espacio actual, con 26 profesores y 20 aulas, "no es el más adecuado para trabajar".

"En anteriores comisiones, la justificación del bipartito fue que no había demanda; obviamente, si no se oferta, no hay demanda. Considero que hay que ser un poco más rigurosos cuando hablamos de la gestión de los servicios públicos", ha puntualizado Santiago.