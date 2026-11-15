La soprano Saioa Hernández ofrecerá el 28 de noviembre en Oviedo un recital de ópera y zarzuela. - AYTO OVIEDO

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La soprano madrileña Saioa Hernández, una de las voces españolas de mayor proyección internacional, ofrecerá el próximo 28 de noviembre en Oviedo un recital de ópera y zarzuela junto al pianista Borja Mariño.

El concierto, organizado por la Fundación Municipal de Cultura, tendrá lugar a las 20.30 horas en la Sala Principal del Auditorio Príncipe Felipe.

La actuación llega después del reciente debut de Saioa Hernández en el Metropolitan Opera House de Nueva York, uno de los principales escenarios internacionales de la lírica, y supone una nueva cita de la soprano con el público asturiano.

Hernández se ha consolidado como una de las intérpretes destacadas del panorama lírico internacional gracias a una trayectoria desarrollada en algunos de los principales teatros y escenarios de referencia. Su repertorio y personalidad interpretativa le han permitido abordar distintos papeles y estilos dentro de la ópera.

En su recital en Oviedo, la soprano ofrecerá un programa que combinará dos grandes géneros de la lírica, la ópera y la zarzuela, con un repertorio que permitirá mostrar su versatilidad interpretativa.

La acompañará al piano Borja Mariño, músico de reconocida trayectoria y colaborador habitual de destacados intérpretes del ámbito lírico.