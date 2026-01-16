La soprano Silvia Llera ofrecerá un concierto lírico el 23 de enero en el Centro Polivalente de Lugones

Presentación concierto. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado este viernes el concierto lírico que protagonizará la soprano Silvia Llera Valle el próximo viernes 23 de enero, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.

El recital contará con el acompañamiento al piano del maestro Teo Montero Rey y ofrecerá un recorrido por el repertorio clásico, con obras de distintos autores, épocas e idiomas. El programa se dividirá en dos partes, separadas por un descanso de diez minutos: la primera estará dedicada a arias de ópera y canción en lengua extranjera, mientras que la segunda incluirá romanzas de zarzuela y canciones españolas.

Las entradas tendrán un precio general de 5 euros, mientras que los estudiantes de entre 14 y 24 años podrán acceder por 3,75 euros, tarifa que deberá adquirirse exclusivamente en taquilla y acreditando la condición de estudiante.

Los pases podrán comprarse de forma online o de manera presencial en la taquilla del Centro Polivalente de Lugones, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio del concierto.

En la presentación han participado, junto a la edil de Cultura, la propia Silvia Llera y Fernando Llera, representante de la artista.