Sordo (CCOO) achaca la subida del paro a la regularización de inmigrantes y destaca el aumento de cotizantes

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha atribuido, este viernes en Gijón, al proceso de regularización de inmigrantes el aumento del paro y de la población que cotiza.

"Yo creo que era necesario", ha opinado sobre el citado proceso de regularización, a lo que ha señalado que lo que está ocurriendo es que emergen cientos de miles de compañeros que estaban en España, pero no cotizaban y no formaban parte de las listas del desempleo, los que estén en paro.

Dicho esto, ha precisado que "nunca" es bueno que suba el paro, pero ha considerado que sí son buenos los datos de incremento de cotizantes a la Seguridad Social. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha.

Para él, la evolución del empleo y de la población activa es el mejor dato económico que tiene España "indiscutiblemente", a lo que ha insistido en que hará falta unos meses más para poder comprobar hasta qué punto este proceso de regularización es metabolizado por la economía española, "generando más y mejores empleos".

Sordo ha señalado, por todo ello, que era previsible un dato de estas características y, con respecto a que Asturias está a la cabeza en ese crecimiento, lo ha achacado a las mismas razones.

"La situación del empleo es la mejor que hemos tenido nunca en términos de creación de empleo", ha destacado, a lo que ha incidido en que el 44 por ciento de las contrataciones de este último mes han sido indefinidas. "Esto es un cambio diametral con lo que existía en España antes de la reforma laboral", ha sostenido el dirigente sindical.

A partir de ahora, según él, la gran reivindicación es no solo generar más empleo, sino generar mejor empleo y más salarios. A su parecer, es necesaria una recuperación salarial "fuerte" ante los incrementos de precios que está sufriendo la clase trabajadora.