El sorteo de la BonoLoto deja un premio de 129.000 euros en Gijón

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la BonoLoto de este lunes ha dejado un premio de 129.321 euros para un único acertante en Gijón, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías no 32 de Gijón (Asturias), situada en C.C. Alcampo, Gijón-Roces, Ctra. N630, L-2.
De primera categoría no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.