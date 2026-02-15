El Sorteo de la Bonoloto deja un premio de 5 aciertos en Gijón este sábado

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 14 de febrero, dejó cuatro boletos de segunda categoría (5 aciertos + complementario), uno de ellos vendido en la Administración de Loterías número 20 de Gijón, en la calle Margarita Xirgu. El resto se repartió entre Madrid, Cantabria y la venta online.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 37, 49, 19, 12, 23 y 18. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.531.788,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de Gijón (Asturias), situada en Margarita Xirgu, 2; en la nº 517 de Madrid, situada en C.C. Bahiacenter L-9 Bahia Gando, 1; en el Despacho Receptor nº 69.905 de San Román (Cantabria), situado en Barrio de Corbán, 2-B y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.