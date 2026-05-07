La spin-off de la Universidad de Oviedo Plexigrid inaugura un laboratorio de IA para la gestión eléctrica

Presentación de Plexigrid - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La spin-off de la Universidad de Oviedo Plexigrid ha inaugurado este jueves en el Campus de Gijón el Centro de Control del Futuro, un laboratorio de inteligencia artificial aplicada al sector eléctrico que nace con el objetivo de servir como referente global en la gestión de las redes de distribución.

Este nuevo centro, ubicado en la Cátedra Plexigrid, funcionará como un banco de pruebas para diseñar y validar las tecnologías que operarán en el sector durante la próxima década, según ha indicado la institución académica en nota de prensa.

Entre las capacidades que se ensayarán destacan la visibilidad total de la red en tiempo real, el control dinámico, la gestión automatizada de la flexibilidad y el soporte para la toma de decisiones basado en inteligencia artificial.

La vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, Susana Luque, ha señalado durante el acto que estas instalaciones representan un ejemplo de un "ecosistema donde el conocimiento se transforma en innovación real". Asimismo, ha destacado que el impulso de este laboratorio por parte de una spin-off de la institución es fruto de años de investigación y una apuesta decidida por la transferencia de conocimiento.

Por su parte, el cofundador y CEO de Plexigrid, Alberto Méndez, ha explicado que el centro es la "expresión física" de una gestión de red más digitalizada, eficiente y resiliente.

En esta misma línea, el director tecnológico de la firma, Pablo Arboleya, ha subrayado que se trata de un "laboratorio vivo" donde se prueban tecnologías para operar redes más renovables y electrificadas que posteriormente se aplican en contextos reales.

A la inauguración han asistido diversas autoridades, entre las que se encuentran el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez; el consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Josep Maria Salas; y el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Miguel Rodrigo.