Squarepusher encabezará el cartel del L.E.V. Festival

GIJÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

L.E.V. Festival ha anunciado este jueves los primeros nombres

para su 16 edición en Gijón, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo y tendrá como cabeza de cartel a Squarepusher (Tom

Jenkinson), del mítico sello inglés Warp, con un directo en la Nave de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

En el festival, Jenkinson presentará su trabajo de 2020 'Be Up Hello', "en el que vuelve a utilizar toda su artillería de hardware analógico y digital vintage desde una nueva perspectiva que consigue reinterpretar y renovar aquel sonido tan característico de sus inicios", según una nota de prensa de los organizadores.

Entre otros artistas por confirmar, esa misma noche actuará también el dúo noruego 'Soft as Snow', que presentarán un nuevo espectáculo audiovisual creado para su último álbum 'Bit Rot' (Infinite Machine, 2022). Producido junto al artista 3D Guynoid aka Peri Heath, en este directo exploran temas como la fluidez del cuerpo y la identidad en la era de la digitalización humana.

En el Teatro de la Laboral, en sesiones de tarde-noche el viernes 29 y el sábado 30 de abril, también se podrá disfrutar de propuestas como Echo Chamber, de Martin Messier, en la que cuestiona cómo podemos ver lo invisible, investigando bajo la superficie de lo intangible a través de una 'máquina de eco' que retumba, vibra y palpita.

Por su parte, el saxofonista y compositor electroacústico de Montreal Jason Sharp presentará también en directo el álbum visual 'The Turning Centre Of A Still World', creado junto al cineasta experimental Guillaume Vallée.

Los barceloneses de Playmodes Studio, en su caso, traerán al Teatro de la Laboral el concierto audiovisual FORMS - String Quartet, en el que combinan música instrumental y electrónica a partir de un conjunto de partituras gráficas que construyen tanto la escenografía visual como la composición musical.

También tendrá presencia en el L.E.V. las artistas Klara Lewis y Nik Void y el cineasta Pedro Maia, que presentarán un espectáculo que

combina el ambientalismo industrial de Klara Lewis.

Asimismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, el festival ofrecerá cuatro días de programación en diferentes espacios de la ciudad, en los que los conciertos y las performances audiovisuales serán los grandes protagonistas.

Por otro lado, el Muséu del Pueblu d'Asturies ofrecerá un showcase del sello inglés Planet Mu, que contará con las actuaciones de Jana Rush y Mike Paradinas.

Por su lado, el Teatro Jovellanos presentará el estreno en España de 'The End of the World', performance multimedia e inmersiva creada por el pianista ucraniano Lubomyr Melnyk, el colectivo SPIME.IM de Turín y la violonchelista canadiense Julia Kent. Las entradas para esta edición se pondrán a la venta próximamente en www.levfestival.com.