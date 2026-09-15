Steam and Green Gijón: Talleres de Robótica, VR y 3D en LABoral este jueves y viernes

Cartel de Steam and Green, evento de talleres formativos en nuevas tecnologías que se celebrará en, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón. - STEAM AND GREEN

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón, acogerá los próximos días 17 y 18 el evento Steam and Green, con talleres formativos en nuevas tecnologías, actividades de robótica educativa, programación y zonas de realidad virtual e impresión 3D.

Según una nota de prensa de los organizadores del certamen, Steam and Green pretende ser una puerta abierta a nuevas profesiones, contando con charlas y ponencias del mundo de la tecnología.

El evento tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Asimismo, el horario matutino está reservado exclusivamente a la participación de colegios, siendo las tardes abiertas al público.

También contará también con zona gaming y de nuevas tecnologías. Desde la organización, a cargo de la empresa Nímula Event Tech, han puesto en valor que este espacio es un escaparate para las profesiones del presente y del futuro.