Suárez (IU) apela a la "madurez" para que las discrepancias sobre Cerredo no "tensionen" el gobierno de coalición

El concejal de IU Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo y miembro de la colegiada de IU Asturias, Alejandro Suárez, ha apelado a la "madurez" de las dos partes del gobierno en Asturias para que las discrepancias sobre la exigencia de responsabilidades políticas por el accidente minero de Cerredo no "tensionen" las relaciones entre los socios PSOE e IU.

En unas declaraciones a los medios, Suárez ha explicado que la colegiada de IU se reunirá esta tarde para analizar la posición del coordinador, Ovidio Zapico, y ha avanzado que "en términos generales" la organización está de acuerdo con su postura.

Ha indicado que lo que está sobre la mesa, tras el informe de la Inspección de Servicios, es una cuestión de un "mal funcionamiento" que causó varias muertes en Cerredo.

"Tendremos que hacer todo lo posible para encontrar una salida política", ha dicho sobre las fricciones con los socialistas, de manera que no se aborde un problema generando uno "aún mayor" como sería "dejar a los asturianos sin gobierno a un año de las elecciones". "Esperemos que la política sea capaz de resolverlo con más madurez y tranquilidad", ha dicho.