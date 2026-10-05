Suárez Llana acusa al PP de introducir la "prioridad nacional" de Vox en la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en una rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha calificado de "auténtica infamia" el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para aprobar los presupuestos de la Empresa Municipal de la Vivienda (Envisa).

Suárez Llana ha denunciado en una nota de prensa que los 'populares' han aceptado adoptar medidas discriminatorias que restringen el acceso a la vivienda pública. A su juicio, los criterios pactados, que otorgan prioridad a las personas con mayor tiempo de empadronamiento o con un arraigo demostrable en la ciudad, suponen "acuerdos racistas con Vox para bloquear el acceso a la vivienda pública a personas que cumpliendo todos los requisitos no sean a su juicio lo suficientemente españolas".

Para el edil "las necesidades económicas y sociales" no se pueden "medir por los años que lleva uno residiendo en un lugar determinado", una medida que considera orientada a "enfrentar a los últimos contra los penúltimos".

El concejal de IU considera que esta iniciativa representa la trasposición directa de la "prioridad nacional" defendida por Vox en la gestión municipal. Ante esta situación, Suárez Llana ha anunciado que interpelará directamente a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), en el próximo Pleno para saber "si ella y su partido van a permitir políticas racistas en su gobierno para volver a asegurarse el apoyo de la ultraderecha de Vox".