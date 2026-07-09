Suatea considera que la especialidad docente debe ser un "primer paso" hacia la oficialidad del asturiano

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Suatela celebra la creación de la especialidad de Asturiano y Eonaviego tres del acuerdo alcanzado este jueves entre el Principado y el Ministerio de Educación. Según el sindicato, este avance acaba con una "injusticia histórica" para cientos de docentes condenados a la temporalidad durante décadas.

El sindicato estima que este reconocimiento "es solo un primer paso que debe culminar con la total integración de las lenguas propias de Asturias en el sistema educativo y con la declaración de oficialidad para las mismas".

Considera que la ausencia de oficialidad "había servido hasta ahora como excusa para impedir la especialidad de asturiano y la integración de las lenguas propias de Asturias en el sistema educativo", algo que provocó un "flagrante agravio comparativo" entre los docentes que impartían esas materias con respecto al resto de docentes.