Suatea elabora un mapa interactivo con infraestructuras deterioradas de centros educativos

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo Suatea ha hecho público un mapa interactivo con el que quieren alertar del "constante deterioro de las infraestructuras de los centros educativos de Asturias".

En el citado mapa, que esperan seguir completando con la colaboración de los distintos centros, se pueden revisar las distintas incidencias.

Según han explicado desde la organización, las problemáticas más graves y recurrentes en muchos de estos espacios son numerosos centros que no cuentan con las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida exigidos legalmente; que muchos no pasan la inspección OCA (Organismo de Control Autorizado) en sus instalaciones eléctricas desde hace décadas; que refieren deficiencias graves en el sistema de calefacción; y que la propia estructura de los centros está muy deteriorada por falta de mantenimiento.

"Debemos tener en cuenta que la mayoría de los centros de la red pública fueron construidos hace más de 40 años y no se ha invertido lo suficiente para conservarlos en un estado óptimo para la práctica educativa, causando un grave perjuicio a la comunidad educativa en general", han señalado desde Suatea.